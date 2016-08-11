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中国财经 | 2016年 8月 11日 星期四 13:48 BJT

QFII A股基金7月平均业绩升3.29% 优于国内股票基金--理柏

路透上海8月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年7月的平均业绩升3.29%，优于国内股票型基金；前七个月的平均业绩累计下跌9.21%，稍好于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金7月平均业绩升2.52%，好于国内股票型基金；今年以来平均小升3.1%，优于国内股票型基金。

中国各分类基金7月业绩涨跌互见，消费必需品股票基金单月涨升4.16%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨1.33%。今年以来，贵金属商品基金平均累计扬升27.42%，表现最佳，环球房地产股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌27.42%，中国股票型基金平均下跌12.55%。

亚太主要股市7月涨多跌少，日本、泰国及香港股市升幅均逾5%，上综指数.SSEC单月小幅走升1.70%；累计今年以来，上综指数仍大跌15.82%，表现最为弱势，泰国SET指数今年以来上涨18.33%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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