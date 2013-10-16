QFII A股基金9月平均业绩升3.25%--理柏

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透北京10月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周三发布月度报告称，9月整体合格境外机构投资者（QFII）基金平均业绩升3.25%，今年前三季平均业绩累计下跌1.54%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金9月平均业绩走升2.84%，累计今年前三季QDII基金平均业绩小升0.49%，均落后国内股票基金。
中国各分类基金9月业绩普遍表现亮眼，科技传媒及电信股票基金单月平均扬升8.31%，涨幅最大；中国股票型基金单月上涨5.19%。
今年前三季，以科技传媒及电信股票基金平均扬升58.17%，表现最佳，医药和医疗保健股票基金平均业绩走升41.06%居次，天然资源股票型平均表现最差，前三季业绩重跌26.32%。
亚太市场9月全面走升,日本股市9月大幅扬升7.97%，居于所有亚太股市之冠，上证综指数.SSEC9月走升3.64%；今年前三季,日本股市仍以39.06%居所有亚太股市之冠，上证综指数则累计下跌4.16%,表现相对落后，但跌幅明显收窄。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)
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路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透香港4月12日 - 新加坡华侨银行周三称，分别与上海银行及上实贸易集团签订合作协议，进一步加强与中资银行的合作及深化与中国国有企业的关系。