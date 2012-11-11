郭树清称拟提高单个QFII额度上限

* 考虑提高单个QFII机构额度上限--证监会主席

* 未来800亿美元QFII额度用完,还将追加

* RQFII将增加2,000亿元,很快将付诸实施

* 近期没有推出国际板的计划

路透北京11月11日电---中国证监会主席郭树清周日表示,正在考虑提高合格境外机构投资者(QFII)的额度上限,将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完後,还将进一步追加.

他在出席中共十八大的集体采访时表示,证监会与国家外汇管理局等相关部门正协商,提高QFII资金流入流出的便利性以及税收减免等优惠.

"原本10亿美元额度上限,可以考虑提高到20亿美元,30亿美元,甚至是50亿美元."他说,主管部门下一步将会根据具体情况,提高单个QFII机构的上限.

目前挪威中央银行及香港金融管理局已获准拥有10亿美元QFII额度,而证监会近期亦宣布将QFII总额度由300亿美元提高至800亿美元,9月底获批总额度达308.18亿美元.据此前国内媒体报导,包括卡塔尔投资局在内的几家国际机构正申请50亿美元的QFII额度.

郭树清称,证监会和国家外管局亦在考虑进一步扩大QFII额度."目前只用了300多亿美元,额度还有很大空间,...若是800亿美元用完,我们肯定会继续扩大."他说.

他还指出,监管部门正考虑按国际通行惯例,对於QFII进行税收优惠和减免,目前正处研究阶段,并已取得实质性进展.另外,QFII资金的流入流出亦将转向中性管理,一改之前"鼓励流进,限制流出"的做法.

"我们将对流入流出采取中性管理,但不会没有控制,这样可使市场波动不会太剧烈."他表示,对於大型QFII机构的流出,将会在相关管理办法中进行限定,例如分几年或一年分几次流出,尽量减少短期资本流动对市场的冲击.

郭树清在新闻会上还透露,证监会,央行及国家外管局已原则性同意将人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度再增加2,000亿元人民币,预计很快将付诸实施.

今年4月,证监会宣布RQFII额度由200亿元提高至700亿元.9月底21家RQFII共计获批额度共计390亿元.

对於市场关注的上海国际板筹划进程,他强调,"近期没有推出国际板的计划."

在2009年提出建立上海国际板设想後,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)、东亚银行(0023.HK)和可口可乐(KO.N)等多家知名公司纷纷表示有意登陆上海国际板,不过监管层方面目前尚未有一个明确的时间表.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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