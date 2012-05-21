若港台新的养老金机构QFII需求大 证监会将考虑特批--报载

路透上海5月21日电---中国证券报周一报导称,对於来自香港、台湾及新加坡的养老金机构,如果其对合格境外机构投资者(QFII)额度需求确实较大,证监会将考虑通过QFII之外其他方式,专门批准其资格和额度需求.

报导引述证监会有关部门负责人,证监会鼓励境外养老金等长期机构投资境内市场,将在资格审核和投资额度等方面给予优先支持,包括尽快批准境外养老金的QFII资格,协调外管局在现有QFII框架内,最大可能满足其投资额度.

同时,证监会也明确表态,暂不考虑对冲基金通过QFII进入A股.

报导称,下一步,证监会将采取措施进一步加大引进境外长期机构投资者的力度:包括证监会已与外管局达成共识,将简化审批程序,进一步加快QFII资格和额度审批速度;另外,证监会正在对QFII制度试点情况进行总结,积极研究修订相关法规,包括进一步降低QFII资格门槛、放宽申请机构类型、放宽投资额度和资金汇出入限制、扩大投资范围等.

同时,证监会已宣布允许同一集团多家机构申请QFII、允许发行结构性产品的QFII增加投资额度、放宽QFII资产配置限制等.

目前,已有167家境外机构获得QFII资格,其中商业银行23家,证券公司13家,资产管理公司91家,保险公司11家,养老基金、主权基金等其他类机构29家.截止5月16日,138家QFII已累计获批投资额度260.13亿美元,QFII净汇入资金1,228亿元,而资产合计2,744亿元,这意味着QFII投资A股累计盈利1,516亿元.

中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.

目前已有魁北克储蓄投资集团、加拿大年金计划、安大略省教师养老金计划、荷兰家庭医生退休基金、韩国国民年金公团、香港医院管理局公积金等六家境外养老金机构获准投资A股,投资额度合计4.6亿美元,其中韩国国民年金公团是全球第四大养老金机构.此外,全球最大的养老金机构日本年金积立金(GPIF)近期也表示,将向中国股市进行投资.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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