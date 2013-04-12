工银亚洲投资和韩国现代证券获得QFII资格

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海4月12日 - 中国证监会网站周五披露的最新合格境外机构投资者（QFII）名录显示，3月份，工银亚洲投资管理公司和韩国现代证券株式会社被新授予QFII资格，使获得QFII资格的境外投资者达到217家。
名录显示，这两家QFII机构的境内托管行均是中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)。
工银亚洲投资管理公司是工银亚洲的全资附属公司，后者是全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)在港业务旗舰子公司。
而据国家外汇管理局数据，截至3月底，已有197家QFII(合格境外机构投资者)合计获批417.45亿美元的投资额度。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。