工银亚洲投资和韩国现代证券获得QFII资格

路透上海4月12日 - 中国证监会网站周五披露的最新合格境外机构投资者（QFII）名录显示，3月份，工银亚洲投资管理公司和韩国现代证券株式会社被新授予QFII资格，使获得QFII资格的境外投资者达到217家。

名录显示，这两家QFII机构的境内托管行均是中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)。

工银亚洲投资管理公司是工银亚洲的全资附属公司，后者是全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)在港业务旗舰子公司。

而据国家外汇管理局数据，截至3月底，已有197家QFII(合格境外机构投资者)合计获批417.45亿美元的投资额度。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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