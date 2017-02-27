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中国财经 | 2017年 2月 27日 星期一 16:45 BJT

QFII A股基金1月平均业绩升2% 优于中国国内股票基金--理柏

路透上海2月27日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年1月的平均业绩升2%，优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金1月平均业绩升2.94%，亦优于国内股票型基金。

中国各分类基金1月业绩涨跌互见，材料股票基金单月涨升5.59%，表现最佳；生物科技股票基金表现最差，平均业绩下跌3.58%；中国股票型基金单月平均涨0.77%。

亚太主要股市1月涨跌互见，香港恒生指数.HSI升幅以6.18%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月走升1.79%。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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