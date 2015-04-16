近半数QFII机构计划申请RQFII 对QDLP业务兴趣浓--报告

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透上海4月16日 - 中国基金业协会最新发布的调研报告显示，受访的合格境外机构投资者（QFII）机构中，有近半数计划申请人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，大多数QFII已开展或计划开展合格境内有限合伙人（QDLP）业务。
在接受调研并回复问卷的27家QFII机构中，有近五成机构计划申请增加RQFII额度，有近三成的机构计划申请增加QFII额度，还有三分之一的机构没有增加QFII或RQFII额度的计划。
这27家QFII机构中，有29.6%的机构已开展QDLP业务，55.6%的机构计划开展QDLP业务。已开展QDLP业务的机构将QDLP视为长期发展战略。
在本次调研中，超过八成的境内和境外机构看涨上证综指。相对于国内机构，QFII机构更为看好全球市场，看涨香港恒生指数.HSI、美国道琼斯工业指数、标普500指数和英国富时100指数的境外机构占比均超过一半。
与美国市场和英国市场相比，境内外机构共同看好香港市场。看涨恒生指数的境内外机构占比分别为71.7%和77.8%，认为涨幅超过20%的境内外机构占比分别为44.6%和40.7%，均超过对其他市场的预期。
去年10-11月，中国基金业协会对330家机构进行问卷调查，回收问卷119份，包括基金管理公司49家，中资香港子公司16家，私募证券投资基金27家，QFII机构27家。QFII机构中，包括共同基金18家，对冲基金四家，券商、银行、养老基金、捐赠基金等五家。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。