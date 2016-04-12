中国金融监管机构或降低QFII投资额度 因需求减弱--消息

路透香港4月12日 - 两名熟知事况的消息人士周二表示，若一合格境外机构(QFII)在取得投资额度后一年内使用率未达到60-70%，则中国外汇监管机构可能缩减其投资额度。

消息人士称，中国国家外汇管理局同时也在检讨及确认所有现有QFII额度使用状况，预料将在6月完成清理。

中国在2002年实行QFII制度，去年额度扩增至1,500亿美元。但在中国经济放缓及人民币贬值之际，投资人对中国资产的兴致下滑。人民币兑美元2015年贬值4.5%。

根据外管局数据，截至3月为止，QFII投资额为809.5亿美元，仅略高于前月的808亿美元，较上年同期增加约12%。

根据市场消息人士，中国人民银行、外管局及证券监督管理委员会于4月9-10日间举办联合培训，当中厘清了外资所能够购买的中国有价证券的各项机制。

他们称，监管机构将近一步改革QFII及人民币境外投资者(RQFII)制度，但最终将不会合而为一，因为RQFII为促进人民币国际化的重要一环。

路透询问外管局时，外管局并未就此做出立即回应。(完)