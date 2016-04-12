中国金融监管机构或降低QFII投资额度 因需求减弱--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月12日 - 两名熟知事况的消息人士周二表示，若一合格境外机构(QFII)在取得投资额度后一年内使用率未达到60-70%，则中国外汇监管机构可能缩减其投资额度。
消息人士称，中国国家外汇管理局同时也在检讨及确认所有现有QFII额度使用状况，预料将在6月完成清理。
中国在2002年实行QFII制度，去年额度扩增至1,500亿美元。但在中国经济放缓及人民币贬值之际，投资人对中国资产的兴致下滑。人民币兑美元2015年贬值4.5%。
根据外管局数据，截至3月为止，QFII投资额为809.5亿美元，仅略高于前月的808亿美元，较上年同期增加约12%。
根据市场消息人士，中国人民银行、外管局及证券监督管理委员会于4月9-10日间举办联合培训，当中厘清了外资所能够购买的中国有价证券的各项机制。
他们称，监管机构将近一步改革QFII及人民币境外投资者(RQFII)制度，但最终将不会合而为一，因为RQFII为促进人民币国际化的重要一环。
路透询问外管局时，外管局并未就此做出立即回应。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。