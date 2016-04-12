QFII A股基金3月平均业绩升11.4% 逊于国内股票基金--理柏

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩上涨11.43%，逊于国内股票型基金；前三月的平均业绩累计仍下跌12.68%，表现略优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金3月平均业绩升6.22%，逊于国内股票型基金；今年以来则平均下跌2.98%，优于国内股票型基金。
中国各分类基金3月业绩涨多跌少，除贵金属商品及多种策略另类投资基金外，其余各类基金全数走升，电信服务股票基金单月涨升17.75%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨13.06%。
累计今年第一季，贵金属商品基金平均扬升12.44%，表现最佳，亚太房地产股票基金表现最差，第一季平均业绩大跌21.29%；中国股票型基金平均下跌14.57%。
亚太主要股市3月全数走升，上综指数.SSEC单月大幅走升11.75%；累计今年第一季，上综指数仍下跌15.12%，表现最为弱势，新加坡SET指数.SETI今年第一季上涨9.29%，表现最佳。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。