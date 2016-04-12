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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 17:32 BJT

QFII A股基金3月平均业绩升11.4% 逊于国内股票基金--理柏

路透上海4月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩上涨11.43%，逊于国内股票型基金；前三月的平均业绩累计仍下跌12.68%，表现略优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金3月平均业绩升6.22%，逊于国内股票型基金；今年以来则平均下跌2.98%，优于国内股票型基金。

中国各分类基金3月业绩涨多跌少，除贵金属商品及多种策略另类投资基金外，其余各类基金全数走升，电信服务股票基金单月涨升17.75%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨13.06%。

累计今年第一季，贵金属商品基金平均扬升12.44%，表现最佳，亚太房地产股票基金表现最差，第一季平均业绩大跌21.29%；中国股票型基金平均下跌14.57%。

亚太主要股市3月全数走升，上综指数.SSEC单月大幅走升11.75%；累计今年第一季，上综指数仍下跌15.12%，表现最为弱势，新加坡SET指数.SETI今年第一季上涨9.29%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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