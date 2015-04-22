中国当局将允许QFII资金汇出 提高人民币可兑换性--消息

路透香港4月22日 - 知情消息人士向路透表示，中国即将允许合格境外机构投资者制度(QFII)制度下跨境资金按天汇出，以加强人民币的可兑换性。

这可能提升人民币的全球地位，并有利中国争取将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权一篮子货币。

目前国务院评审的这些修改措施，将使人民币在QFII制度下可自由兑换，在提前一天通知的情况下，可跨境转移数以十亿美元计的投资。

这次改革也提高了中国股指被纳入全球指标股指，比如MSCI明晟新兴市场指数的机率。

目前投资者依据以人民币计价的RQFII(人民币合格境外机构投资者)制度每日将资金汇入和汇出中国，该制度针对的是香港等离岸中心的人民币资金池。从中国监管机构获悉消息的两名消息人士中的一位称，这个方案就是通过允许跨境资金按天汇出“将RQFII和QFII打通”，他并称修改措施预计很“很快”推出。另一名消息人士称，按天汇出资金是国务院审查的几项措施之一，可能在几周内通过。

该消息人士称，目前考虑的其他修改措施，比如取消个人公司10亿美元的QFII上限，可能要更长时间才能通过。

中国国务院尚未对置评要求作出回复。

**放松投资计划监管**

根据中国国家外汇局管理局的数据，截至今年3月，瑞士银行UBSG.VX、高盛集团(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和富达(Fidelity)等外国投资者通过QFII投资721亿美元。

外管局没有回应置评请求。

放松外资投资计划监管将标志着中国向进一步放开资本账户又迈出重要一步。

虽然外国投资者可通过最近启动的沪港通直接投资上海股市，但QFII仍是购买中国大陆债券和其他大陆金融产品的唯一途径。

“QFII可在市场上展开规模大得多的交易，公司可在提前一天通知的情况下汇入或汇出5亿美元资金，远高于RQFII或沪港通机制限制；显示中国真正致力于增强人民币的可兑换性，”Z-Ben Advisors副主管Stephen Baron表示。

中国在2013年将实行12年之久的QFII计划的额度提高了近一倍，从800亿美元增加到1,500亿美元，使之成为中国最大的对内证券投资机制，相比之下，RQFII和沪港通的额度分别为1,300亿美元和480亿美元。

但是，由于受跨境资金按周汇出的相关限制，可用QFII额度中仅有一半被使用。

上个月，中国央行行长周小川曾表示QFII制度不够灵活，计划进行更多改革。周小川当时未提供更多细节。

根据一份由中国证券监督管理委员会(CSRC)上个月提供的、被路透看到的投资者简报，这些改革计划包括增强现有QFII额度下资金在赎回和汇回方面的灵活性。

路透寻求中国证监会对此事的置评，尚未得到回复。（完）

(编译 蔡美珍/李春喜/王颖/高琦 审校 于春红/孙茉莉/李婷仪/王洋)

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