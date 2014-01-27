版本:
中国
中国财经 | 2014年 1月 27日 星期一 16:40 BJT

中国QFII额度1月净增17.17亿美元 RQFII额度增103亿元--外管局

路透上海1月27日 - 中国国家外汇管理局周一公布数据，截至1月27日，已有235家QFII(合格境外机构投资者)合计获批514.18亿美元的投资额度，较上月底净增17.17亿美元。而人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度1月来亦增加103亿元人民币。

1月以来，合格境内机构投资者(QDII)额度共净增8.11亿美元，其中花旗银行（中国）有限公司增加5亿美元额度。

1月以来，共有富兰克林华美证券投资信托股份公司、瑞银韩亚资产运用株式会社等七家机构新批QFII额度共计6.5亿美元；而科威特政府投资局等四家获批增加QFII额度，其中科威特政府投资局获批增加5亿美元，总额增至15亿美元，这是继淡马锡富敦投资公司、挪威中央银行、香港金融管理局等之后又一家总额达到15亿美元的。

在RQFII额度方面，南方东英资产管理公司依然是增量大户，连续第三个月获批新增RQFII额度；其中1月增加40亿元人民币，与上月持平，总量达到341亿元，为目前获批RQFII额度最多的一家。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐