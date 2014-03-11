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中国财经 | 2014年 3月 11日 星期二 10:51 BJT

肖钢：今年将进一步扩大QFII和RQFII的投资额度

路透北京3月11日 -中国证券监督管理委员会主席肖钢周二表示，今年将进一步扩大QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）的投资额度，进一步推动中国的证券公司去海外经营发展。

他在两会期间的新闻发布会上称，今年会进一步扩大QFII双边投资谈判，并进一步完善相关的法规和税收政策。（完）

(发稿 谢衡/李文科；撰写 沈燕；审校 张喜良)

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