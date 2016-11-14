QFII A股基金10月平均业绩升2.15% 优于国内股票基金--理柏

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年10月的平均业绩升2.15%，略优于国内股票型基金；前10个月的平均业绩累计下跌6.58%，亦好于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金10月平均业绩小跌0.74%，逊于国内股票型基金；今年以来平均升6%，优于国内股票型基金。
中国各分类基金10月业绩涨跌互见，产业股票基金单月涨升4.54%，表现最佳；中国股票型基金单月平均上升2.12%。今年以来累计，贵金属商品基金平均扬升22.43%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌20.47%；中国股票型基金平均下跌9.28%。
亚太主要股市中，10月份日本日经225指数.N225升幅以5.93%居主要亚太股市之冠，上综指数.SSEC单月走升3.19%；累计今年以来，上综指数下跌12.40%，表现依旧弱势，印尼股市今年以来上涨18.06%，表现最佳。(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。