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中国财经 | 2016年 11月 14日 星期一 11:35 BJT

QFII A股基金10月平均业绩升2.15% 优于国内股票基金--理柏

路透上海11月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年10月的平均业绩升2.15%，略优于国内股票型基金；前10个月的平均业绩累计下跌6.58%，亦好于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金10月平均业绩小跌0.74%，逊于国内股票型基金；今年以来平均升6%，优于国内股票型基金。

中国各分类基金10月业绩涨跌互见，产业股票基金单月涨升4.54%，表现最佳；中国股票型基金单月平均上升2.12%。今年以来累计，贵金属商品基金平均扬升22.43%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌20.47%；中国股票型基金平均下跌9.28%。

亚太主要股市中，10月份日本日经225指数.N225升幅以5.93%居主要亚太股市之冠，上综指数.SSEC单月走升3.19%；累计今年以来，上综指数下跌12.40%，表现依旧弱势，印尼股市今年以来上涨18.06%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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