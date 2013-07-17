正争取放宽港资金融机构在前海参股证券公司持股比例--官员

路透香港7月17日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周三表示，正争取放宽港资金融机构在深圳前海参股证券公司的持股比例，允许在前海设立两家港资持股的全牌照证券公司，其中一家港资持股比例可达到51%，另一家港资持股比例不超过49%。

陈家强在立法会会议上回答议员提问时表示，政府希望让香港的金融业能够通过前海这个桥头堡，进入内地的市场，并争取内地降低门槛，以及提高港方在合资企业的持股比例。

根据2012年6月签订的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议九，香港证券公司在合资证券投资谘询公司的持股比例上限，由原来的三分之一，进一步提高至49%，合资公司的设立地点由广东省扩大至全国各地。

陈家强表示，政府会继续与内地有关部委保持密切联系，争取进一步拓展香港金融机构在内地的营运空间，包括放宽香港公司的持股比例上限、扩大可提供的服务范围等。

此外，他并透露，截至目前为止，已有37家公司获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，包括首家本地银行，合计获批投资额度达1,049亿元人民币。陈家强并称，政府一直与内地部门进行沟通，希望争取合格境内个人投资者（QDII2）试点计划能够充分利用香港的金融平台和服务，从而让本地金融业及中介人能够参与相关业务。

5月总理李克强主持召开的国务院常务会议决定，要建立个人投资者境外投资制度，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。据上海证券报早前报导，央行已同意广州、深圳作为合格境内个人投资者（QDII2）业务试点，方案已上报国务院待批。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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