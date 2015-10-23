中国零售商千百度将出资1亿英镑洽购英国玩具百年老店Hamleys

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港/伦敦10月22日 - 中国女鞋零售商千百度(1028.HK)收购全球历史最悠久的玩具零售商--英国Hamleys的交易接近达成。
在香港上市的千百度发表声明称，正就收购Hamleys进行深入谈判。这家玩具零售商的历史已长达255年。
直接知悉该交易的消息人士周四曾告诉路透，这笔价值1亿英镑(1.5432亿美元)的交易将很快对外宣布。
这笔交易正值中国国家主席习近平访英之际，此次访问旨在促进中英两国间的商业联系。
法国Ludendo Groupe在2012年收购了Hamleys，交易价值据称6,000万英镑。千百度表示，将在不远的将来完成与Ludendo的磋商。
Hamleys拒绝置评，Ludendo尚未立即回复置评请求。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。