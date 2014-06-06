前海今年底跨境贷款规模目标500亿元 冀争取更多香港企业进驻

路透香港6月6日 - 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局周五称，今年底前海跨境人民币贷款备案金额目标达500亿元，并会争取更多香港企业进驻。

前海管理局投资推广处处长戎卫华在香港总商会午餐会上表示，截至今年首季末，前海的跨境贷款规模已超过270亿元，并会争取至年底达到500亿元，主要的贷款实体企业为香港在前海从事物流、贸易业务的企业。

“以前放贷的职能范围是银行，我们已经向央行申请要求扩大至香港所有能够放贷的金融机构。”他说。

前海的发展主要针对香港企业，不过目前香港企业入区的比例较低，部分原因与上海自贸区分流企业视线不无关系。为了便利香港企业进驻前海，最近管理局在香港设立办事处，除了推广前海之外，还会提供注册服务。

戎卫华称，截至5月底为止，前海入区企业共7,683家，总注册资本5,188亿元；其中香港企业只有逾300家，占比大约6%，将争取今年底达1,000家，占比基本达10%。

他并称，下半年将安排1-2幅面向港商的土地进行招标，而汲取此前经验，卖地对象为“真正在香港做产业发展的企业”，并愿意承诺20-30年内不会出售有关土地。

此外，前海管理局期望相关的产业优惠目录于7月1日之前出台，也会有助吸引更多企业进驻。

2012年6月，国务院批复了关于支持前海深港现代服务业合作区开发开放的有关政策，支持前海在金融改革创新方面先行先试，其中跨境人民币贷款业务于2012年末正式启动。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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