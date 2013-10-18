前海下月底将拍卖两幅商用土地

路透香港10月18日 - 前海深港现代服务业合作区管理局周五宣布，推出第二批共两幅商业办公用地于11月27日以拍卖方式公开出让，拍卖起始价分别为24.23亿和9.98亿元人民币；参与竞拍企业的母公司须为香港注册，并已在前海注册成立从事特定业务的企业。

将拍卖的两幅土地位于前海深港合作区19单元3街坊，其中宗地编号T102-0244的土地面积和建筑面积分别为12,746.66平方米及15万平方米，拍卖起始价为24.23亿元。宗地编号T102-0245的土地面积和建筑面积则分别为4,223.5平方米及6.4万平方米，拍卖起始价为9.98亿元。这两幅土地的使用年期均为40年。

据深圳市土地房产交易中心刊载的资料，参与竞拍的企业可独立或联合申请竞买，并且已在前海深港合作区注册成立从事供应链管理、商品展示交易、工业产品研发设计及相关贸易等经营业务之一的企业；其母公司（或其实际控制人）须为在香港特别行政区注册的企业，2012年会计年度经审计的资产总额或营业收入不低于50亿元。

项目建成后办公楼物业中的70%限自用，该部分自取得工程竣工验收备案或通过规划验收之日起10年内不得转让。办公楼物业的租售物件为符合产业导向和入区规定且注册地在前海深港合作区内的法人或其他组织；商业用房仅限整层转让。

前海管理局对上一次共推出三幅商业用地，分别于7月和8月以挂牌方式出让。7月出售的两幅土地均由私人开发商卓越置业集团分别以近51.89亿元和71.8亿元售出，较起始价分别高出48%和53%。8月出售的第三幅用地则由华润置地(1109.HK)以109亿元人民币投得，较底价高出62.2%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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