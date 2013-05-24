深圳前海迎来首批外资银行进驻

路透北京5月24日 - “前海”在获得两家内地银行的进驻之后，最近迎来了外资银行的青睐。深圳商报援引深圳银监局的批示称，近日批准东亚银行（中国）有限公司和恒生银行（中国）有限公司于深圳筹建深圳前海支行。这也意味着，前海深港现代服务业合作区获得了首批外资银行的入住。

东亚银行发布的新闻稿，东亚中国深圳前海支行（筹）注册资本为1,000万元人民币，将主要为前海注册的企业提供金融服务并积极探索跨境结算等创新业务。

《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》发布后，今年1月底，15家在香港经营人民币业务的银行与15家前海企业签订26个跨境人民币贷款项目，签约总金额约20亿元人民币，所贷资金均将用于前海地区的开发建设。

这15家银行中包括汇丰银行、恒生银行(0011.HK)、大新银行、渣打银行、香港永隆银行、南洋商业银行、东亚银行(0023.HK)共7家外资银行。

前海合作区位于“香港-深圳-广州”珠三角地区的核心，独特优越的地理位置、金融核心地位和“深港合作互补”的经济亮点已经吸引了众多金融机构。2012年12月25日，招商银行(600036.SS)(3968.HK)前海分行获批。近日，中信银行(601998.SS)(0998.HK)入驻前海，成为前海合作区内第二家境内银行。

报导援引前海管理局方面称，目前，除了招行与中信进驻以外，之后还将有大批境内银行和外资银行进驻。“管理局正在与多家银行洽谈，未来短时间内，合作区内银行数量会越来越多。”（完）

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。