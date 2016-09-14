中国前海开源基金称原银河证券副总朱永强将出任公司CEO

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透上海9月14日 - 中国前海开源基金管理公司周三表示，原银河证券副总裁朱永强已确定加盟前海开源基金公司，预计将出任执行董事长（拟任）兼首席执行官（CEO）。
公司新闻稿称，朱永强在银河证券曾主管经纪业务和财富管理工作，并先后在联合证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任高管职务。
此前已有多位业界高管加盟前海开源基金公司并出任高级管理人员，例如前摩根大通(JPM.N)亚太区董事总经理龚方雄出任公司荣誉董事长一职，还将负责国际业务，任前海开源国际拟任董事长；华润信托前副总裁田洁出任公司首席信托官兼前海开源资产管理公司联席董事长、总经理；鹏华基金公司前市场部总经理刘翔出任公司首席市场官。
前海开源基金成立于2013年1月，现注册资本为2亿元人民币，高管及核心团队成员持股比例为25%，是国内为数不多已实施股权激励的公募基金公司之一。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。