中国前海开源基金称原银河证券副总朱永强将出任公司CEO

路透上海9月14日 - 中国前海开源基金管理公司周三表示，原银河证券副总裁朱永强已确定加盟前海开源基金公司，预计将出任执行董事长（拟任）兼首席执行官（CEO）。

公司新闻稿称，朱永强在银河证券曾主管经纪业务和财富管理工作，并先后在联合证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任高管职务。

此前已有多位业界高管加盟前海开源基金公司并出任高级管理人员，例如前摩根大通(JPM.N)亚太区董事总经理龚方雄出任公司荣誉董事长一职，还将负责国际业务，任前海开源国际拟任董事长；华润信托前副总裁田洁出任公司首席信托官兼前海开源资产管理公司联席董事长、总经理；鹏华基金公司前市场部总经理刘翔出任公司首席市场官。

前海开源基金成立于2013年1月，现注册资本为2亿元人民币，高管及核心团队成员持股比例为25%，是国内为数不多已实施股权激励的公募基金公司之一。（完）