前海开源沪港深基金保有规模达百亿 未来不排除暂停大额申购

路透上海2月16日 - 目前拥有沪港深基金产品最多的中国前海开源基金管理公司周三稍晚表示，截止周二，公司旗下沪港深基金保有规模已达一百亿元人民币，目前暂时不会暂停大额申购，但随着申购量的快速增加，未来不排除会暂停。

近期港股行情火爆，令中国大陆的沪港深基金受追捧，一些基金公司已暂停沪港深主题基金的大额申购，例如东方红沪港深、博时沪港深优质企业及创金合信沪港深研究精选等多只沪港深基金近日已暂停大额申购。

目前全市场共有50多只沪港深基金，其中前海开源管理了12只。据银河证券数据，截止上周五（2月10日），前海开源基金经理曲扬所管理的前海开源沪港深蓝筹精选混合2017年以来业绩排名同类产品第一，前海开源沪港深龙头精选混合今年以来业绩排名同类产品第二。

据统计，截至2月14日，2017年的前一个半月，通过沪市港股通流入香港股市的资金超过300亿元，通过深市港股通流入的资金约75亿元。（完）