前海发布深港合作方案 积极推动深港通和广东自贸区

路透上海12月5日 - 作为中国改革开放试验田之一的深圳前海周四发布促进深港合作工作方案，前海区域将进一步扩大对香港开放，为香港服务业拓展市场空间，并将积极推动深港通和广东自由贸易区的建立。

深圳前海管理局网站发布的《前海深港现代服务业合作区促进深港合作工作方案》共涉及50条政策措施，共八大方面，并提出2020年目标：由港资、港企开发的建筑面积超过900万平方米，港资服务业规模突破一千亿元人民币，成功孵化培育港资创新创业领军企业超过一百家，建设香港优势产业十大集聚基地。

在积极推动设立广东自贸区方面，方案表示 ，前海将学习借鉴上海自贸区运作经验，按照广东申报自贸园区的总体构想，把前海建设成为投资贸易便利、服务贸易自由、金融创新功能突出的粤港澳深度合作示范区。具体措施还包括构建亚太供应链管理中心、率先在前海开展跨境电子商务试点、探索建立深港跨境融资租赁资产交易中心，打造具有国际影响力的融资租赁产业发展基地等。

方案在推动深港金融深度合作方面花了大量笔墨，共涉及14条，例如在沪港通积累一定试点经验的基础上，支持深圳证券交易所和香港交易所本着互利共赢原则，在前海探索新的合作方式。

另外，还将推进支持深圳证券交易所在前海发起设立证券产品、衍生金融产品等跨境交易平台；积极探索在前海开展中小企业私募债、小额贷款资产证券化产品、应收帐款资产证券化产品和房地产信托投资基金（REITs）产品等金融产品的跨境交易，丰富香港人民币产品体系；在前海试点探索将跨境人民币贷款的放款主体逐步扩大至香港非银行金融机构；支持深港两地保险市场互联互通等。

方案还指出，前海将向香港企业出让不少于三分之一的土地，建立银行、证券、保险、基金、跨境要素交易平台、供应链管理、信息服务、科技服务、专业服务及文化创意等香港服务业产业基地，试行“港人、港资、港服务”，为香港产业转型升级和创新发展服务。

前海将争取国家有关部门支持，在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)框架下，在前海试点探索对符合一定条件的港资企业参照内资企业管理。争取国家有关部门支持，前海将扩大服务贸易领域的开放、设立前海深港全球商品展示交易中心、试点探索文化领域的有序开放。（完）

欲了解详情，可点选前海管理局网站 here

(发稿 林琦 审校 曾祥进)

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