前海人寿承诺未来不再增持格力电器 并会择机逐步退出

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月10日 - 在中国保监会派出检查组进驻前海人寿并暂停其万能险业务后，前海人寿周五晚间表示，其对于格力电器(000651.SZ)股票的投资属于正常的财务投资，但承诺未来将不再增持格力股票，并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。
前海人寿在其官网发布的声明中并称，公司早在2014年即开始对格力股票进行投资, 并基于不同时点对市场以及格力电器基本面的情况分析，买入、卖出该公司股票，属于正常的财务投资。
在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务。
本月稍早，国内家电蓝筹股--格力电器公告，截止11月28日收市，前海人寿持股比例由三季度末的0.99%升至4.13%，由格力电器第六大股东升至第三大股东。格力电器周五收报26.99元人民币，升2.86%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。