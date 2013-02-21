前海股权投资母基金及产业准入等政策有望上半年落实--消息（更新版）

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路透香港2月21日 - 中国金融改革创新的"试验田"--前海成立股权投资母基金、产业准入等相关政策有望在今年上半年落实.消息人士表示,周四在北京举行的深圳前海建设部际联席会议已明确上述政策的落实时间.

了解情况的消息人士对路透表示,相关部门将尽快落实前海先行先试政策,推动产业准入和优惠目录、粤港两地律师事务所联营办法等政策实施细则尽快出台.

在深圳前海试验区的开发建设中,香港也迫切希望分到一杯羹.香港政务司司长林郑月娥周四率团来北京参加联席会议时表示,希望未来在建筑地产、金融以及法律服务三个方面,香港能直接参与前海的发展.

她提到,大胆创新的金融项目都希望可以在前海能先行先试,香港希望能直接参与.同时在法律服务方面,希望香港的律师业能以某种伙伴形式合作.

此外,上述消息人士并透露,在前海的基础设施建设方面,将完成投资100亿元人民币,启动建筑工程面积500万平方米,今年并将引进30家以上世界500强企业,利用外资70亿美元以上.

去年6月,中国国务院批复了关于支持前海深港现代服务业合作区开发开放的有关政策,支持前海在金融改革创新方面先行先试,中国央行表示,前海跨境人民币贷款业务的开展是央行落实国务院关于前海开发开放有关政策的重要举措.(完)

(记者 赵红梅; 审校 屈桂娟/张喜良)

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