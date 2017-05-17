前海人寿称经营正常现金流稳定 偿付能力指标高于监管要求

路透北京5月17日 - 对于近期市场关注的前海人寿经营风险一事，该公司周三发布公告称其经营正常、现金流稳定，核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率均高于监管要求，未来一年内公司的流动性指标保持在合理安全的范围。

刊登在其官网的新闻稿并称，将坚决执行“保险姓保”的监管要求，坚持全面转型， 深耕传统保险，大力发展风险保障型和长期储蓄型保险产品。

“自去年 12 月以来，前海人寿一直积极做好现金流监测和客户服务工作，每日监测现金流情况，目前公司经营正常，现金流稳定，与客户和合作伙伴保持良好稳定的业务往来。”新闻稿称。

新闻稿并显示，根据其2017年一季度偿付能力报告，前海人寿核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率分别为60.52%及121.04%，均高于监管要求。

同时，2016年全年实现净利润40.45亿元人民币，2017年一季度实现净利润13.78亿元，投资专业能力持续稳健提升。

中国保监会2月称，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚，对前海人寿罚款50万元。（完）

参看详情，请点击前海人寿官网here