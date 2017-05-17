前海人寿称经营正常现金流稳定 偿付能力指标高于监管要求

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月17日 - 对于近期市场关注的前海人寿经营风险一事，该公司周三发布公告称其经营正常、现金流稳定，核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率均高于监管要求，未来一年内公司的流动性指标保持在合理安全的范围。
刊登在其官网的新闻稿并称，将坚决执行“保险姓保”的监管要求，坚持全面转型， 深耕传统保险，大力发展风险保障型和长期储蓄型保险产品。
“自去年 12 月以来，前海人寿一直积极做好现金流监测和客户服务工作，每日监测现金流情况，目前公司经营正常，现金流稳定，与客户和合作伙伴保持良好稳定的业务往来。”新闻稿称。
新闻稿并显示，根据其2017年一季度偿付能力报告，前海人寿核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率分别为60.52%及121.04%，均高于监管要求。
同时，2016年全年实现净利润40.45亿元人民币，2017年一季度实现净利润13.78亿元，投资专业能力持续稳健提升。
中国保监会2月称，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚，对前海人寿罚款50万元。（完）
参看详情，请点击前海人寿官网here
(发稿 马蓉；审校 毕晓雯)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。