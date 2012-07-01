前海试验区最大突破是跨境双向贷款--官员

路透上海6月30日电---中国深圳市人民政府金融发展服务办公室主任肖亚非周六表示,深圳前海离岸人民币业务创新试验区,最大的突破是跨境双向贷款,希冀将来搭起在岸和离岸人民币中心的桥梁.

"因为过去我们贷给他没什麽问题,他贷给我们是进不来的.下一步我们就想从这一块率先起步,建立一个正常人民币的回流、循环机制,"肖亚非在参加陆家嘴论坛时称,"如果人民币国际化起步阶段,循环流通机制建立好了以後,下一步有利於再出去,甚至于更高层次的在体外正常循环."

他并指出,考虑更多地利用香港低成本的资金,支持深圳及前海的开发建设,包括怎麽允许更多的前海金融机构企业到香港发债,在香港设立人民币股权母基金,通过人民币跨境交易机制吸引股权基金进驻前海及深圳.

此外下一步将研究怎麽进一步降低门槛和准入条件,吸引更多的港资金融机构在前海,在深圳得到良好发展.

在会後回答贷款所募集资金的服务主体时,他表示,现在规定用於前海地区的企业,但资金是流动的,必然会扩散到更广阔的地域去.

中国国家发改委周五表示,将支持深圳前海成为离岸人民币业务创新试验区,包括探索试点跨境贷款、支持前海企业赴港发行人民币债券,目标成为区亚太地区重要的生产性服务中心和世界服务贸易重要基地.

央行副行长胡晓炼则在周六明确表示,资本项目需要进一步开放和有序开放的领域,都可以在深圳前海区先行先试,包括人民币双向贷款以及设立股权投资母基金等.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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