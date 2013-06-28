前海综合规划获批 将进入大规模开发建设实质阶段

路透北京6月28日 - 中国证券报周五报导称，前海深港现代服务业合作区综合规划已获深圳市政策批复通过，确定了前海的总体空间结构和产业布局、区域土地整备方式，意味着前海将进入大规模开发建设的实质阶段；其总建设投资约3,898亿元人民币。

报导引述综合规划称，前海区域的主导产业是以金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业和专业服务业为主的生产性服务业，明确前海在离岸金融、跨境贷、内地证券公司投资港股等金融、资本市场合作方面进行试点和探索。

在发展离岸金融业务方面，前海将探索发展深港两地人民币同业拆借、跨境贷款、离岸结算等业务，试点企业对外投资、境外融资；支持跨境贸易信用证办理和人民币结算，非金融机构进入外汇市场以及非居民境外货币借贷、外汇买卖、境外证券交易、境内期货交易等离岸金融业务；积极推动人民币债券市场建立。

深港资本市场合作方面，鼓励香港等境外金融机构及其金融后台进驻前海，设立国内总部、分支机构等，开展贷款、信贷、资产管理、保险等业务；给予本地券商和基金公司在香港分支机构QFII待遇；试点本地证券公司投资港股；推动各类要素交易市场集聚发展，支持深港同类型市场合作研发新产品。在保险创新发展试验区建设方面，鼓励香港保险机构、自保公司入区；支持组建各类再保险公司等。

同时，前海还将支持创新型金融机构的集聚发展，包括建立多领域、多层次融资方式相互配合的中小企业融资服务体系；鼓励和吸引国内外创业投资、私募股权投资等企业入驻，打造股权投资资本集聚中心等。

报导并引述资料称，前海综合规划投资估算涵盖土地整备、填海工程、基础设施、建筑工程、其他不可预见费用等五大类。前海合作区总建设投资约3,898亿元，其中土地整备投资约178亿元、填海工程投资约52亿元、基础设施投资约682亿元、建筑工程投资约2,800亿元、其他不可预见费用投资约186亿元。

2010年8月经国务院批复，前海深港现代服务合作区正式出台。前海位于深圳西部，面积约15平方公里，相当于五个伦敦金融城。去年6月，中国国务院批复了关于支持前海深港现代服务业合作区开发开放的有关政策，支持前海在金融改革创新方面先行先试。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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