《路透精英汇》中国前海可实现错位发展 盯准香港、南海和产融结合--专家

作者 李文科/李然

路透北京10月31日 - 和火热的上海自贸区相比，人民币国际化起步更早的深圳前海试验区似乎淡静很多。不过中国社科院专家指出，深圳前海可能和上海自贸区实现充分的错位发展，除了继续在人民币回流机制拓展方面进行探索外，深圳前海未来金融改革的新方向是盯准香港、南海和产融结合进行发展。

中国社科院国际金融研究室副主任刘东民参加路透峰会时亦对人民币国际化的长期发展表示乐观，尤其是2014中国的对外直接投资规模有望首次超过FDI规模，而这个大的趋势将成为未来人民币国际化的最大依托。

他认为，前海有自己的重大优势，那就是面向香港和南海，而前海也有自己迫切需要解决的问题，就是对此前纯粹的金融创新予以改革，做到产融结合以实现持久发展。

“未来前海金融改革设计中，产融结合是未来很重要的，需要关注的方向，如果前海能够把香港问题、南海问题和产融结合问题做好，将大有前途，完全可以和上海实现充分的错位发展。”刘东民认为。

他解释称，区位优势也是深圳前海的一大优势，可以结合未来中国最重要的对外经济战略“一带一路”中的21世纪海上丝绸之路的国家战略进行发展，这也就是所谓南海方向。

实际上，深圳前海的金融改革盯准的南海方向，是指南海油气资源的开发和南海周边沿海东南亚国家的经济合作，因为海上丝绸之路不仅仅涵盖东南亚的国家，还包括东北亚，南亚等。

“（东南亚）这一块也是人民币国际化做得最扎实最成功的一块，这个领域是深圳前海最值得去拓展的。”刘东民称。

在他看来，占中问题的出现实际上也反映了香港经济发展上的问题，尤其是香港经济完全虚拟化，制造业空心化的问题导致香港经济发展空间收缩，因此产融结合是深圳前海发展的重要抓手，前海的优势就是中国这个制造业大国的腹地。

“在深圳前海把产业和金融相结合，跟香港就不是一个竞争关系，是一个真正的互补关系，对香港的长期发展是非常有帮助的。产融结合是前海重点要考虑的一个方向。”他称。

而临近南海的地缘优势对于深圳前海而言最重要的落脚点则在于海洋金融，刘东民强调，深圳是中国海洋经济示范区中唯一一个城市，依托海洋经济这个大产业，发展高端海洋金融服务业，从而形成深圳前海的产融结合点。

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**人民币国际化进入新阶段**

刘东民认为，由于汇率套利空间的迅速缩小，未来人民币国际化在贸易项下的发展空间有限，单纯依靠人民币套利空间来推动人民币国际化的阶段已经结束，未来更关键的将是资本项下人民币的走出去和回流。

“更关键是资本项下人民币的走出去和流回来，这是今后最重要的方向。实际上在一个新的阶段，人民币国际化能否走得成功，就取决于这个方向。”他称。

他表示，目前人民币回流渠道已经有了相当政策空间，但考虑到全球安全资产供不应求的背景下，未来人民币国际化的亮点将是人民币债券资金池，包括国债、企业债，金融机构债，甚至是未来地方政府债，这些债券都可能成为全球安全资产或者准全球安全资产，为人民币国际化提供新的机遇。

而未来人民币资本账户的开放需要和区域化相结合，尤其是东南亚和非洲地区。按照国际清算银行BIS的测算，东南亚已经成为事实上的人民币区了；而非洲最大的特点是缺钱，有利于中国资本输出，不过该地区投资环境欠佳，因此需要注重风险防控。（完）

(审校 曾祥进)

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