中国前海现行跨境人民币贷款政策有望扩围至南沙和横琴

路透北京3月19日 - 中国广东省政府近日表示，将利用广东建设自贸园区的契机，完善粤港金融合作总体制度安排，推进广州南沙、深圳前海、珠海横琴等金融合作平台适度错位发展，研究将前海现行跨境人民币贷款政策实施范围扩展至南沙、横琴。

广东省人民政府网站最新刊登《关于印发实施粤港合作框架协议2015年重点工作的通知》，并称在研究将跨境人民币贷款的放款主体由香港银行金融机构扩展至香港、澳门金融机构。

根据通知，广东省政府今年将推动粤港跨境人民币业务创新发展，重点在跨境人民币双向融资、广东企业赴香港发行人民币债券、信贷资产跨境转让、引导香港投资者以人民币资金投资广东省内重点项目。

政府还将鼓励广东银行机构单独或与支付机构合作，为粤港跨境电子商务以人民币计价结算提供服务。稳步开展粤港两地银行机构人民币贸易融资资产跨境转让业务。

同时，加快两地资本市场双向开放进程。推动广东企业赴港上市、发行人民币债券，支持符合条件的香港金融机构在广东新设合资证券公司、合资基金管理公司、合资期货公司、合资证券投资咨询公司，进一步深化两地资本市场合作。

作为中国改革开放试验田之一的深圳前海去年年底已发布促进深港合作工作方案，前海区域将进一步扩大对香港开放，为香港服务业拓展市场空间，并将积极推动深港通和广东自由贸易区的建立。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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