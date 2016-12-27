侨兴私募债继续违约 上周四到期债券兑付资金尚未到账

路透上海12月27日 - 中国侨兴私募债系列性违约仍在延续。广东金融高新区股权交易中心周一晚间公告称，截止当日17时，12月22日（上周四）到期的“惠州侨兴工业有限公司2014年私募债券”兑付资金尚未到账，已构成实质违约。

公告指出，广东金融高新区股权交易中心已向浙商财险发送“保险出险通知书”，并根据前期保险索赔申请流程及要求提交了有关理赔材料，通知浙商保险及时启动理赔流程，履行其保险责任。

近日，在蚂蚁金服招财宝平台上出售理财产品所涉的侨兴电讯和侨兴电信两批私募债无法按期还款，到期日分别为12月15日和16日，这两款债券由浙商财险提供本金及收益的到期兑付提供货币债务履约保证保险。

据国内媒体报导，浙商财险稍早声称，当时其在提供履约险的同时，又与广发银行惠州分行签订了反担保的保函，涉及金额约10亿元人民币。

而该事件所涉当事人之一的广发银行周一公告称，经该行鉴定，该事件中涉及的广发银行惠州分行保函文件等均系伪造，该行已向当地公安机关报案。

浙商财产保险股份有限公司注册地为杭州，注册资本15亿元人民币。截至今年三季度末，该公司净资产为12.8亿元，偿付能力充足率为266.24%。(完)

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