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中国财经 | 2013年 7月 19日 星期五 15:48 BJT

奇虎CFO称正洽购搜狐旗下搜狗

路透北京7月19日 - 奇虎360科技有限公司QIHU.N首席财务官(CFO)徐祚立周五表示，奇虎360正在与搜狐(SOHU.O)洽商，收购搜狐旗下搜狗搜索引擎。

“目前我们还没到就价格进行谈判的阶段。我们还在努力评估是否能拿下这份资产并完全整合，”徐祚立接受路透电话采访时表示。

奇虎360是市值70亿美元的美国上市公司，去年进入中国搜索引擎市场后，目前市场份额已经达到15%，排名第二，仅次于百度。而百度的份额则在下滑。

搜狗搜索引擎的市场份额为8%。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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