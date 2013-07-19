奇虎CFO称正洽购搜狐旗下搜狗

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透北京7月19日 - 奇虎360科技有限公司QIHU.N首席财务官(CFO)徐祚立周五表示，奇虎360正在与搜狐(SOHU.O)洽商，收购搜狐旗下搜狗搜索引擎。
“目前我们还没到就价格进行谈判的阶段。我们还在努力评估是否能拿下这份资产并完全整合，”徐祚立接受路透电话采访时表示。
奇虎360是市值70亿美元的美国上市公司，去年进入中国搜索引擎市场后，目前市场份额已经达到15%，排名第二，仅次于百度。而百度的份额则在下滑。
搜狗搜索引擎的市场份额为8%。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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