奇虎CFO称正洽购搜狐旗下搜狗

“目前我们还没到就价格进行谈判的阶段。我们还在努力评估是否能拿下这份资产并完全整合，”徐祚立接受路透电话采访时表示。

奇虎360是市值70亿美元的美国上市公司，去年进入中国搜索引擎市场后，目前市场份额已经达到15%，排名第二，仅次于百度。而百度的份额则在下滑。