路透基点：奇虎360寻求34亿美元贷款，以期为私有化计画提供融资

据消息人士以及12月18日的新闻稿，这笔贷款包括等值30亿美元的七年期贷款，和等值4亿美元的过桥贷款。

一位消息人士称，债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比不超过六倍。

奇虎360于12月18日表示，已同意被投资者组成的财团以约93亿美元收购，其中包括承担约16亿美元的债务 。消息人士称，其余59亿美元融资将由该财团提供。

奇虎360上周五表示，由该公司联合创始人周鸿祎和董事长齐向东控制的实体将全力支持私有化交易，他们的股权总计占流通股投票权的61%左右。

上述提出私有化交易的财团包括：中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国基金、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、Huasheng Capital及它们的附属机构。(完)