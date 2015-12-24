路透基点：奇虎360寻求34亿美元贷款，以期为私有化计画提供融资

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
据消息人士以及12月18日的新闻稿，这笔贷款包括等值30亿美元的七年期贷款，和等值4亿美元的过桥贷款。
一位消息人士称，债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比不超过六倍。
奇虎360于12月18日表示，已同意被投资者组成的财团以约93亿美元收购，其中包括承担约16亿美元的债务 。消息人士称，其余59亿美元融资将由该财团提供。
奇虎360上周五表示，由该公司联合创始人周鸿祎和董事长齐向东控制的实体将全力支持私有化交易，他们的股权总计占流通股投票权的61%左右。
上述提出私有化交易的财团包括：中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国基金、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、Huasheng Capital及它们的附属机构。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/王颖)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。