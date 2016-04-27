天业股份拟间接参与奇虎360私有化 投资额近9000万美元

路透上海4月27日 - 中国房地产企业--山东天业恒基股份有限公司(600807.SS)周三公告称，拟通过私募基金天盈汇鑫间接参与奇虎360QIHU.N私有化项目，投资额为8,971.43万美元，最终持股比例以奇虎360私有化完成后的结果为准。

天业股份参与奇虎360私有化的路径较为复杂。公告显示，该公司投资6.995亿元人民币的天盈汇鑫，将受让天恒盈合在中恒星光-VIE回归基金一期基金项下的委托资产，委托财产总额为6.72亿元；之后天盈汇鑫作为单一LP（有限合伙人）参与投资中恒星光。

中恒星光接着再作为单一LP，出资6.51亿认购宁波挚信一期股权投资合伙企业的份额，占比99.68%，最终以宁波挚信的身份投资奇虎公司。

如私有化完成，奇虎360控制的经营实体经一系列重组后将搭建成为由一家中国境内公司控制的企业集团奇虎公司。

奇虎360以93亿美元估值私有化退市计划，已获公司股东大会通过，为目前国内最大的中概股私有化。奇虎360私有化项目近期亦获中国国家发展和改革委员会审批通过，进入到公示阶段。

目前奇虎360已完成私有化的多项程序，后续无实质性美国证监会(SEC)审核流程，在交割完成的同时，奇虎360将向SEC递交相关文件，从纽交所退市。

奇虎360此前披露，本次私有化财团由其创始人兼公司董事长周鸿祎牵头，参与机构还包括金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险等。电广传媒(000917.SZ)、中信国安(000839.SZ)均透过私募基金形式，参与奇虎360私有化计划，其中中信国安拟投资约4.13亿美元，获得奇虎360约4.46%股权。

天业股份周三早盘封住涨停位13.93元，涨1.27元。(完)

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