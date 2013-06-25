《阳歌专栏》奇虎再出奇招：推低价路由器

2011年3月30日，纽交所外悬挂的美国和中国国旗以及奇虎360公司的旗帜。 REUTERS/Lucas Jackson

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(htto://weibo.com/youngchinabiz)

**三家地方银行推进赴香港IPO计划**

中国银行间市场正在上演的“钱荒”，或许是三家地方银行希望在香港进行首次公开募股(IPO)的部分原因。上海银行、徽商银行以及广发银行均希望今年下半年在香港上市。在等待大陆当局重启IPO的过程中，这些地方银行或许已经失去耐心。中国证监会已发出很快重启IPO的信号，但如果中国股市目前的抛售局面持续，证监会或许也会改变主意。

这些地方银行处于中国颇具活力的银行之列，相比中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)等大型国有银行，他们没那么多官僚作风。但他们相对较小的规模以及关注范围更具区域性常常意味着，这些地方银行缺乏在大陆股票市场优先上市的人脉，这也是为什么很多这类银行迄今都未能上市。

很多这样的银行也存在复杂的股东结构，而这种复杂结构需要在上市前化解。同样重要的是，很多银行曾经作为政策性银行，接受地方政府的指令，如今必须处理过去几十年累积下来的大量不良资产。

让我们先来看看最新报道，其中提到徽商银行在寻求赴香港上市过程中行动最快。报道称，该行计划7月递交正式的申请表，计划在10月完成招股，集资10-15亿美元。报道称，承销商包括中信证券、摩根大通、摩根士丹利以及瑞银集团(UBS)等。

报道称，上海银行和广发银行也将紧随其后，计划在8月提交IPO申请。广发银行计划募集大约13亿美元，而上海银行希望筹资10-15亿美元。

那么，我是如何看待这些IPO的呢？就上市时机而言，这一时机看起来显然不太好，由于对中国经济放缓以及不良贷款的担忧，中国大型银行的股价在最近几周备受打压。中国银行业股票的下行压力在过去一周加速发展，因所谓的热钱突然大批撤离，导致各大银行面临流动性危机。

中国工商银行和中国建设银行的H股本月双双下滑15%。那些规模较小的银行境况更差，例如民生银行(1988.HK)本月H股已下滑23%。大型银行的股价表现要稍微好点，因为他们的控股股东中央汇金已经介入并出手购买他们的股票。小型银行没有这样的保护者能采取类似行动。

这三家地方银行可能也在经历“钱荒”，这或许是他们决定在这样一个悲惨的大环境下申请IPO的部分原因。再次要强调的是，这些IPO都不会在十月前实现，也就是说还有三个月的时间。或许市场人气到时候会稳定下来，投资者将能够以非常有吸引力的价格购买到这些地方银行的股票。

一句话：中国大陆三家地方银行由于需要资金而推进赴香港IPO计划，但若未来市场人气没有改善，他们或许要被迫放弃上市计划。

**奇虎再出奇招：推低价路由器**

我并非奇虎360QIHU.N的忠实粉丝，该公司的商业行为有时有些可疑，经常因此官司缠身或惹上麻烦。不过，我不得不佩服该公司总能找到办法偷偷向用户电脑安装自己产品，我怀疑这是该公司近期发布低价无线路由器的主要动机。当然，对于像奇虎这样一家以安全软件为核心产品的公司，这种偷偷摸摸的举行总是略带讽刺意味。

我们先来看看相关的最新消息。有报道称，奇虎刚发布了一款新的无线路由器产品，该产品将在本周晚些时候开售，售价仅99元。一周前，奇虎还发布了一款类似的便携路由器设备。若是最近购买过路由器产品的人，应该知道这款99元路由器的售价只是大多数竞争产品价格的一半甚至更低，这意味着注重价格的中国消费者可能蜂拥购买这样的产品。

对于考虑购买这款路由器的人士，我的建议是不要购买。显然，能看到我建议的人不会很多，而且要是有人已考虑购买新的路由器，那么他们中的多数可能会对我的建议视而不见。毕竟，绝大多数人会说，一家专门提供电脑安全软件的公司推出的路由器会有什么危险呢？

我的答案是：如果这款新路由器潜在买家的主要担忧是不让电脑感染病毒和其他黑客制作的恶意软件，那么可能不会面临真正的危险。但是，奇虎却有利用其免费安全软件进行许多利己用途的记录，当中包括不事先征求用户意见就向他们的个人电脑安装自己的其他产品。

该策略令奇虎自行开发的浏览器成为中国最受欢迎的浏览器之一。此外，这还是帮助推动奇虎的搜索引擎So.com快速壮大的一把利器，而该业务是中国搜索引擎龙头企业百度BIDU.N多年来遇到的首个挑战。

有人或许会说，这样的做法可以接受，与全球科技巨头微软MSFT.N和谷歌GOOG.N以前推广其产品时采取的策略类似。但奇虎利用低成本和免费产品作为特洛伊木马的策略有时太过极端，其他大部分企业是不会考虑这么做的。

奇虎的一项此类做法曾在2010年引起过广泛关注。当时奇虎推出一项安全工具，号称可以帮助保护腾讯(0700.HK)QQ软件用户的安全。此事导致奇虎同腾讯爆发了一场激烈且高调的口水战，并迫使腾讯采取极端措施还击。此外，腾讯还因此事起诉奇虎，4月才达成有利于腾讯的裁决。

我对这款路由器产品安装有鼓励用户浏览奇虎各种网站及使用该公司其他产品的软件一点也不怀疑。此外，我还怀疑这款路由器可能含有允许奇虎秘密监测用户网上活动和挖掘该数据的软件。虽然此类数据挖掘做法甚至在主流企业当中也变得日渐普遍，但很多人仍认为这种做法引发了许多道德问题，原因是电脑用户对他们的活动受监测通常都不知情。

最后，我预测奇虎这款99元的路由器很快就会打入主流零售商和众多电脑商城。如果情况真是如此，预计消费者很快就会购买这款产品，不仅是因为售价低，而且还与其出自奇虎有关。不过，此类消费者也应当意识到，他们很可能购买的是一款与奇虎捆绑得更紧的特洛伊木马。

一句话：奇虎新发布的99元无线路由器，将会延续该公司利用低成本或免费产品偷偷将消费者引导向自己公司产品的传统。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：张家伟/程芳

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