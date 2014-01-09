奇虎360否认阿里巴巴入股传闻

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月9日 -中国奇虎360QIHU.N周四否认阿里巴巴集团将入股的消息。周三市场传出这两家公司谈判的消息，奇虎360股价飙升近10%。
360负责副总裁曲晓东表示这是有人编造的谣言。奇虎360市值为109.3亿美元。
阿里巴巴则表式，不对谣言或传言置评。阿里巴巴正在筹备上市，估值或超过1,000亿美元。
据阿里巴巴旗下互联网数据分析公司CNZZ，自从2012年进军搜索引擎以来，当前奇虎360已经斩获22.5%的中国市场份额。
奇虎360市场份额仅次于百度(BIDU.O)。截至12月，百度市场份额从2012年8月的80.4%降至63%。2012年8月，奇虎360推出自己的搜索产品。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。