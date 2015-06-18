奇虎360收到私有化要约 将组建委员会进行评估（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增细节、背景和分析师评论)
路透6月17日 - 又一家中国科技公司收到“私有化”要约。
移动安全软件公司奇虎360QIHU.N表示，公司收到由执行长周鸿祎牵头的一个财团发出的收购要约，成为众多接到收购提议、可放弃在纽约上市并回归国内的中国科技公司之一。
奇虎360于2011年在美国上市。Summit Research分析师Henry Guo表示，它可能是近几个月来最大的一家收到“私有化”要约的中国科技公司。
根据周二收盘价，该公司市值大约86.3亿美元。
“这有点令人意外，因为该公司市值有点大，”Guo表示。
一系列小规模中国公司，如人人网(RENN.N)、世纪互联(VNET.O)和易居中国EJ.N都在最近几周收到了“私有化”要约。
中国股市已经火了一段时间，几家中国科技公司高管押注回归国内后公司估值会上升。
奇虎称，公司董事会将组成一个委员会来评估每股美国存托股份(ADS)77美元，或者每普通股51.33美元的出价。
该报价要较周二收位66.05美元溢价16.6%，基于截止3月31日的流通股，估计奇虎估值约在100.6亿美元。
奇虎ADS周三上涨8%至71.35美元。
福布斯援引周鸿祎在内部电邮中的话称，奇虎的市值并没有体现出全部价值，私有化是“我们必须要做的，这样才能显示出公司价值。”
周鸿祎亦是奇虎联合创始人，其在2004年1月至2005年8月担任雅虎(YHOO.O)中国执行长。
截止周二收盘，奇虎股价今年已累计涨逾15%。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 徐文焰/张荻)
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