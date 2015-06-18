奇虎360收到私有化要约 将组建委员会进行评估（更新版）

(新增细节、背景和分析师评论)

路透6月17日 - 又一家中国科技公司收到“私有化”要约。

移动安全软件公司奇虎360QIHU.N表示，公司收到由执行长周鸿祎牵头的一个财团发出的收购要约，成为众多接到收购提议、可放弃在纽约上市并回归国内的中国科技公司之一。

奇虎360于2011年在美国上市。Summit Research分析师Henry Guo表示，它可能是近几个月来最大的一家收到“私有化”要约的中国科技公司。

根据周二收盘价，该公司市值大约86.3亿美元。

“这有点令人意外，因为该公司市值有点大，”Guo表示。

一系列小规模中国公司，如人人网(RENN.N)、世纪互联(VNET.O)和易居中国EJ.N都在最近几周收到了“私有化”要约。

中国股市已经火了一段时间，几家中国科技公司高管押注回归国内后公司估值会上升。

奇虎称，公司董事会将组成一个委员会来评估每股美国存托股份(ADS)77美元，或者每普通股51.33美元的出价。

该报价要较周二收位66.05美元溢价16.6%，基于截止3月31日的流通股，估计奇虎估值约在100.6亿美元。

奇虎ADS周三上涨8%至71.35美元。

福布斯援引周鸿祎在内部电邮中的话称，奇虎的市值并没有体现出全部价值，私有化是“我们必须要做的，这样才能显示出公司价值。”

周鸿祎亦是奇虎联合创始人，其在2004年1月至2005年8月担任雅虎(YHOO.O)中国执行长。

截止周二收盘，奇虎股价今年已累计涨逾15%。(完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 徐文焰/张荻)

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