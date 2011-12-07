奇虎否认营收模式存在欺诈或误导

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月6日电---中国互联网公司--奇虎360QIHU.N再次否认在营收模式问题上存在欺诈或误导华尔街.
奇虎称股票评论网站--Citron Research的报导与事实不符且基於臆测.
该网站12月5日发表的这篇报导,进一步阐述了上月早些时候首度提出的质疑.
Citron在这篇最新报导中指称的问题包括,奇虎夸大了其网站上付费广告链接数量,以及从每个游戏用户身上赚取的收入数据.
Citron声称,通过对比多家网络同业的商业模型,加上参考一家华尔街经纪公司的数据,估计奇虎的付费广告链接数量不超过60-65个.
奇虎回击称,其网站上总共有125-130个付费链接,而且是以每个链接为基础进行收费,而非Citron所说以每个客户为基础收费.奇虎的市值约为20亿美元.
周二奇虎在纽约证券交易所(NYSE)盘中大涨逾5%,最终收高3.35%报18.21美元.今年迄今为止累计下跌约40%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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