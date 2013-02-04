周鸿祎：中国互联网需要更多罗宾汉

路透香港2月2日电(记者 李千仪) - 中国互联网安全服务公司奇虎360QIHU.N董事长兼执行长周鸿祎表示，中国的计算机黑客应超越简单劫掠及帮助修缮网络漏洞等。

周鸿祎周六表示，“黑客”这个词不应单纯地成为人们的谴责对象，黑客应被视为是能够打败安全系统的技术专业人士。

周鸿祎在香港一场行业活动间隙接受采访时称：有些黑客很有正义感，就像罗宾汉一样。他们愿意与他人分享源代码，因为他们认同开放。

他表示，中国有这种所谓的罗宾汉，但数量极少。其中很多是现在因网络金融犯罪被视作窃贼的人。

周鸿祎表示，中国的确有非常专业的黑客，但很多人要么已经洗手不干，要么就是创建了自己的IT咨询公司或加入科技企业。

奇虎360绝大多数的营收均来自于借助浏览器和免费杀毒软件销售的广告。周鸿祎本人是一名直言不讳的中国互联网企业家。

周鸿祎对奇虎360有着全球化目标。他希望奇虎360能借助赛门铁克(SYMC.O)等全球知名企业，成为全球最大的杀毒软件提供商。

他指出，奇虎360计划通过购买小型公司的股权或收购来开发海外市场。

他表示，对投资创业企业持开放态度，愿意授权它们使用奇虎360的技术，使它们得以在当地市场发展。他认为，这比建立自己的分公司、雇佣自己的团队更好。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。