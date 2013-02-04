奇虎360董事长周鸿禕：中国互联网需要更多罗宾汉

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者/李千仪
路透香港2月2日电 - 中国互联网安全服务公司奇虎360 董事长兼执行长周鸿禕表示，中国的计算机黑客应超越简单劫掠及帮助修缮网络漏洞等。
周鸿禕周六表示，“黑客”这个词不应单纯地成为人们的谴责对象，黑客应被视为是能够打败安全系统的技术专业人士。
周鸿禕在香港一场行业活动间隙接受采访时称：有些黑客很有正义感，就像罗宾汉一样。他们愿意与他人分享源代码，因为他们认同开放。
他表示，中国有这种所谓的罗宾汉，但数量极少。其中很多是现在因网络金融犯罪被视作窃贼的人。
周鸿禕表示，中国的确有非常专业的黑客，但很多人要么已经洗手不干，要么就是创建了自己的IT谘询公司或合资公司。
奇虎360绝大多数的营收均来自于借助浏览器和免费杀毒软件销售的广告。周鸿禕本人是一名直言不讳的中国互联网企业家。
周鸿禕对奇虎360有着全球化目标。他希望奇虎360能借助赛门铁克 等全球知名企业，成为全球最大的杀毒软件提供商。
他指出，奇虎360计划通过购买小型公司的股权或收购来开发海外市场。
他表示，对投资创业企业持开放态度，愿意授权它们使用奇虎360的技术，使它们得以在当地市场发展。他认为，这比建立自己的分公司、雇佣自己的团队更好。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
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