奇虎360寻求34亿美元贷款 以期为私有化计划提供融资

路透香港12月22日 - 银行业消息人士周二表示，中国移动安全软件厂商奇虎360QIHU.N准备贷款34亿美元，以期为一投资团队发起的93亿美元收购计划提供融资。

奇虎在6月收到以执行长周鸿禕为首的投资团队收购提议。今年稍早中国股市大涨，许多企业收到收购邀约，奇虎收到的私有化邀约是其中规模最大者。

消息人士表示，奇虎的贷款已获得独家牵头行兼簿记行--中国招商银行的全面包销，招商银行还邀请另外两家中国银行参与这项贷款案。

根据汤森路透LPC数据，加上这笔新贷款，2015年为美国上市中国企业的私有化而安排的贷款总额至少达到74.5亿美元。

消息人士表示，这笔以人民币计价的贷款将在中国完成筹资，因为出资者皆为以人民币为营收的中国国内企业。借款方将是一家本地实体企业。

消息人士表示，此一收购贷款案将不会进行一般联合贷款，交易预计在今年年内完成。

据消息人士以及12月18日的新闻稿，这笔贷款包括等值30亿美元的七年期贷款，和等值4亿美元的过桥贷款。

一位消息人士称，债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比不超过六倍。

奇虎360于12月18日表示，已同意被投资者组成的财团以约93亿美元收购，其中包括承担约16亿美元的债务。消息人士称，其余59亿美元融资将由该财团提供。

奇虎360上周五表示，由该公司联合创始人周鸿祎和董事长齐向东控制的实体将全力支持私有化交易，他们的股权总计占流通股投票权的61%左右。

上述提出私有化交易的财团包括：中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国基金、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、Huasheng Capital及它们的附属机构。(完)