奇虎360寻求34亿美元贷款 以期为私有化计划提供融资

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港12月22日 - 银行业消息人士周二表示，中国移动安全软件厂商奇虎360QIHU.N准备贷款34亿美元，以期为一投资团队发起的93亿美元收购计划提供融资。
奇虎在6月收到以执行长周鸿禕为首的投资团队收购提议。今年稍早中国股市大涨，许多企业收到收购邀约，奇虎收到的私有化邀约是其中规模最大者。
消息人士表示，奇虎的贷款已获得独家牵头行兼簿记行--中国招商银行的全面包销，招商银行还邀请另外两家中国银行参与这项贷款案。
根据汤森路透LPC数据，加上这笔新贷款，2015年为美国上市中国企业的私有化而安排的贷款总额至少达到74.5亿美元。
消息人士表示，这笔以人民币计价的贷款将在中国完成筹资，因为出资者皆为以人民币为营收的中国国内企业。借款方将是一家本地实体企业。
消息人士表示，此一收购贷款案将不会进行一般联合贷款，交易预计在今年年内完成。
据消息人士以及12月18日的新闻稿，这笔贷款包括等值30亿美元的七年期贷款，和等值4亿美元的过桥贷款。
一位消息人士称，债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比不超过六倍。
奇虎360于12月18日表示，已同意被投资者组成的财团以约93亿美元收购，其中包括承担约16亿美元的债务。消息人士称，其余59亿美元融资将由该财团提供。
奇虎360上周五表示，由该公司联合创始人周鸿祎和董事长齐向东控制的实体将全力支持私有化交易，他们的股权总计占流通股投票权的61%左右。
上述提出私有化交易的财团包括：中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国基金、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、Huasheng Capital及它们的附属机构。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/王颖)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。