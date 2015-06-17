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中国财经 | 2015年 6月 18日 星期四 07:17 BJT

奇虎360称收到中资财团收购提议 将进行评估

路透6月17日 - 中国杀毒软件生产商奇虎360QIHU.N表示，一个中资财团已经提议收购该公司，报价为每股美国存托股份(ADS)77美元。

奇虎360在一份声明中说，公司将成立一个特别委员会评估这项收购提议。

这份报价比奇虎360周二ADS收盘价溢价16.6%。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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