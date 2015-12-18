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中国财经 | 2015年 12月 18日 星期五 19:10 BJT

奇虎360同意以约93亿美元被私有化

路透12月18日 - 奇虎360QIHU.N称，同意被一家财团以93亿美元左右的价格收购，其中包括约16亿美元债务。

这家财团包括中信国安、金砖丝路资本（Golden Brick Silk Road Capital）、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital或其下属企业。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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