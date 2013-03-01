《阳歌专栏》奇虎遭媒体报道攻击

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**奇虎遭媒体报道攻击**
奇虎360QIHU.N曾以频繁攻击竞争对手而闻名，但最近几天其自身也遭到了攻击，有媒体报道质疑该公司的企业道德。中国《每日经济新闻》对奇虎的一些可疑商业行为进行了深度报道，该公司也以起诉作为回应。
行业观察人士应当知道，奇虎确实因此类商业行为和相关的诉讼而出名的。我在本周早些时候曾写过，奇虎宣布获得一项政府合同，可能表明该公司正试图改变形象，以提振投资者的信心。但最新的报道加上该公司按惯例发起的诉讼，肯定对奇虎改变当前形象的努力无益。
上述报道发布后，奇虎股价在本周已下跌6%左右。去年夏季，奇虎推出新的搜索引擎so.com叫板行业龙头企业百度(BIDU.O)，此后其股价上涨一倍有余，该业务还很快就获得了10%的市场份额。
但对于许多身处美国的投资者而言，他们可能对奇虎因一些商业行为而备受争议的情况不太熟悉，《每日经济新闻》的这篇报道可能正在提高外界对其这方面的了解。这篇报道以特洛伊木马作配图，大篇幅地进行了深度报道。
报道在开头便指出，奇虎360的所有APP产品被苹果全面下架，目前仍未重新上架。这暗示苹果收到了对奇虎一些产品的投诉。报道援引一些未具名消息人士的话说明了类似的投诉。然后，文章就奇虎的核心安全产品隐藏可秘密安装到用户电脑上、有利于其自己产品的软件进行了详细的报道。
我不想对于报道的准确性加以评价，但文章的整体基调似乎与奇虎的名声吻合，也与该公司之前引发与百度和腾讯(0700.HK)高调争端的做法相符。正如我上文所言，奇虎对上述攻击作出的反应是起诉《每日经济新闻》。
我怀疑，奇虎起诉之举的目的主要是想让心存担忧的华尔街投资者相信，报道对其的指责并不属实。去年，奇虎还曾遭到《福布斯》杂志一篇文章的攻击，当时那篇文章质疑的是该公司的一些会计行为。在奇虎出面否认后，投资者对那篇报道基本上选择了忽略。
奇虎有充足的理由来改变形象，该公司在在线搜索市场叫板百度后，一直试图提高其知名度。该公司曾称，其搜索引擎推出后一路高歌猛进。此外，还有泄露的消息称该公司可能与其他中国搜索引擎合作，甚至可能与谷歌(GOOG.O)合作。依我之见，包括奇虎回应在内这一最新事件，表明该公司若想得到投资者的认可，就真的需要改善其名声。不过，最新争议也表明，该公司的行为模式或许根植于其基因，因此可能很难改变。
一句话：《每日经济新闻》报道指责奇虎不道德的商业行为，加上奇虎通过起诉加以应对，表明该公司目前声名不佳，但改变起来或很困难。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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