奇虎否认营收模式存在欺诈或误导

中国互联网公司奇虎360再次否认在营收模式问题上存在欺诈或误导华尔街。奇虎称股票评论网站--Citron Research的报导与事实不符且基於臆测。Citron发布最新报导称奇虎夸大了其网站上付费广告链接数量，以及从每个游戏用户身上赚取的收入数据等。路透