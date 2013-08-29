奇虎360发行5.5亿美元可转换票据

路透上海8月29日 - 中国互联网和手机安全产品供应商--奇虎360QIHU.N周三晚间宣布，发行2018年到期、规模为5.5亿美元的高级可转换票据，这是今年以来中国TMT（科技、媒体、通讯）领域数额最大的可转债交易。

这批高级可转换票据年利息为2.50%，半年付息一次，于2018年9月15日到期。从2016年9月20日起，票据持有者在一定情况下可兑现所购票据，还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格为每股ADS(美国存托股)110.96美元,较奇虎周二收盘价79.26美元溢价40%。

此外，奇虎360计划给予首次购买者为期30天的超额配售选择权，可购买价值最高为5,000万美元。

本次债的发行，将使奇虎在资本市场进行战略布局，从而增强公司股票的流动性，扩大股东基础；以及优化其资本结构和增强财务方面的灵活性，从而提升公司竞争力，扩大其市场份额。

值得注意的是，此前有外媒报导称，奇虎360正洽购搜狐(SOHU.O)旗下搜索引擎--搜狗。

花旗(C.N)、瑞银UBSN.VX和中国投行华兴证券（香港）担任本次奇虎360可转债发行的联席主承销商。

华兴证券表示,此次交易是华兴证券（香港）首次作为联席主承销商参与的资本市场发行项目。此前华兴证券主要以顾问的角色参与了多起上市、私募融资或并购交易。

奇虎360已成为中国最大的拥有大量移动互联网用户的公司之一。根据艾瑞统计，奇虎360已成为中国第一的互联网和移动安全产品供应商。截止6月，奇虎PC端互联网安全产品的月活跃数达到4.52亿，用户渗透率约达94%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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