青岛加快申建自贸试验区--报载

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海10月11日 - 山东青岛申请自由贸易试验区的步伐正在加快。中国证券报周五报导，青岛市商务局日前发布文件称，青岛自由贸易试验区的创建工作已经全面启动，正在扎实推进自贸试验区扩大开放试点，争取青岛经济技术开发区和青岛前湾港保税区，分别申办成为投资便利化改革试点区域和贸易便利化改革试点区域。
“基本形成东北亚国际贸易口岸集散中心、国际航运综合枢纽和物流中心、国际采购与交易中心、国际转口贸易中心、国际商务服务中心、国际商业购物中心等功能架构。”这份名为《青岛市国际贸易中心城市建设纲要》对于国际贸易中心城市建设的定位。
根据《纲要》具体数据指标来看，在3-5年内，全市年国际货物贸易总值达到1,000亿美元，青岛口岸达到2,000亿美元，2020年国际货物贸易总值达到1,500亿美元，青岛口岸达到3,000亿美元。
此外，针对自由贸易区试点，《纲要》做出了详细部署，提出推动西海岸海关特殊监管区向自由贸易试验区转型；同时，实现中韩自贸区服务贸易开放政策试点工程跨越发展，进一步扩大国际大宗商品进口保税，推动青岛口岸向多样化转口商品聚集中心转型。
“青岛自贸区参照上海自贸区而建，但又突出自身的区位、产业和贸易优势和特点。青岛经济发达，是国内距韩国最近的特大城市，也是中韩自贸区谈判调研基地，与日本、韩国经济往来密切，其青岛港深水岸线码头优势突出，已具备橡胶、棉花、矿石、原油等大宗交易的区位优势和行业影响力，”报导引述青岛商务局有关人士介绍。
据悉，今年5月份，山东省政府呈报了建立青岛自由贸易试验区的请示。9月30日，商务部副部长王超专门在青岛调研时听取了相关汇报，对申办工作进行了指导。山东省此前下发的《关于加快全省金融改革发展的若干意见》明确提出，争取将青岛市列为自由贸易区金融先行试点城市，逐步建设成为面向韩国的离岸金融中心。（完）
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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