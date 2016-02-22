青岛银行获中国监管当局批准发行高至80亿元人民币绿色金融债券

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透香港2月22日 - 中国城市商业银行--青岛银行(3866.HK)周一宣布，近日获得中国人民银行及中国银监会青岛监管局的批复，准许其在全国银行间债券市场公开发行不超过80亿元人民币的绿色金融债券。
青岛银行的声明称，发行债券所募集资金专项用于绿色产业项目贷款，绿色金融债券发行后，将根据监管部门有关规定，在全国银行间债券市场交易流通。
青岛银行为山东省最大银行，去年12月3日挂牌上市，当时招股价为4.75港元。该股午盘初段升0.83%，报4.88港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
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