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中国财经 | 2016年 2月 22日 星期一 14:32 BJT

青岛银行获中国监管当局批准发行高至80亿元人民币绿色金融债券

路透香港2月22日 - 中国城市商业银行--青岛银行(3866.HK)周一宣布，近日获得中国人民银行及中国银监会青岛监管局的批复，准许其在全国银行间债券市场公开发行不超过80亿元人民币的绿色金融债券。

青岛银行的声明称，发行债券所募集资金专项用于绿色产业项目贷款，绿色金融债券发行后，将根据监管部门有关规定，在全国银行间债券市场交易流通。

青岛银行为山东省最大银行，去年12月3日挂牌上市，当时招股价为4.75港元。该股午盘初段升0.83%，报4.88港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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