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中国财经 | 2016年 12月 12日 星期一 12:58 BJT

青岛银行称中国证监会已受理其发行A股申请

路透香港12月12日 - 中国城市商业银行--青岛银行(3866.HK)周一称，中国证监会已受理其发行A股申请。

青岛银行声明称，已就首次公开发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并在上周五（9日）获中国证监会受理。A股招股书将适时刊载于中国证监会网站，并同步刊载于香港交易所的披露易网站。

青岛银行去年12月在香港挂牌上市，当时招股价为4.75港元，集资47亿港元。该股今天早盘未有成交，报5.4港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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