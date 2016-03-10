青岛银行继续提升个人住房贷款占比 稳住零售业务不良贷款率

路透香港3月10日 - 中国城市商业银行--青岛银行(3866.HK)周四称，今年个人经营性贷款的不良贷款率还有上升压力，然该行将继续提升个人住房贷款的占比，以稳住整体零售银行业务的不良贷款率。

青岛银行此前公布2015年末不良贷款率为1.19%，较2014年末轻微上升0.02个百分点，然零售银行业务的不良贷款率上升0.12个百分点至1.18%，因经济下行期间个人偿债能力下降，尤其在经营性贷款的资产质量明显恶化，不良贷款率上升1.23个百分点至2.82%。

青岛银行副行长兼执行董事杨峰江在记者会上称，该行将继续提升按揭贷款的占比，因此类贷款的不良贷款率低于0.3%，藉此稳住零售业务的不良贷款率。

“零售业务的不良率是否已经见顶？个人按揭贷款应该不会有太大问题，个人经营性贷款可能还会有一定的释放，毕竟存量较大，（不良贷款率水平）还是取决于整体经济状况。”他说。

个人经营性贷款即个体企业及其他从事商业活动的零售客户贷款，去年占青岛银行零售贷款比重31%，占全部贷款比重8.46%。个人按揭贷款在零售业务及全部贷款的占比分别为56%及15.33%。

中国2月出口创近七年最大降幅，全年外贸形势严峻，令人关注银行向制造业贷款的风险。杨峰江称，制造业占该行的公司贷款比重最大，故去年已加大调整力度，使制造业的贷款占比下降近5个百分点，今年会继续调结构，并向民生、水利、环保和高新企业贷款倾斜。

杨峰江强调，该行的拨备覆盖率达236.13%，拨贷比2.81%，拨备充足。

去年12月在香港H股上市的青岛银行周三晚间发布上市后首份业绩显示，2015年度净利按年增长21%至18.14亿元人民币，营业收入按年增长15%至50.06亿元；每股盈利0.58元，拟派发末期股息每股0.2元。

该股周四早盘一度涨逾4%，香港时间15:47，升1.03%，报4.9港元。（完）

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