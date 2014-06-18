青岛法院未能对中信资源存放在青岛港的部分氧化铝查封--公告

路透香港6月18日 - 中国中信集团旗下中信资源(1205.HK)周三公告称，公司获悉，青岛法院在执行该集团所取得的查封令时，未能对该集团存放在青岛港约123,446公吨氧化铝进行查封。

中信资源表示，公司持有所有存放在青岛港只待买家付款和提货的223,270公吨氧化铝和7,486公吨电解铜的拥有权和所有权的证明文件。

公告称，中信资源将自行调查以查明法院为何未能就本集团所有的氧化铝执行查封令，并将审视其可采取的行动，包括如需要展开法律诉讼。

不久前，中信资源公告称，已在今年6月3日就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院申请并取得查封令。青岛港的有关单位已收到通知协助执行这一查封令。 6月9日，再次公告称，官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响该集团。

公告并称，在该调查的情况清晰前，公司不能准确评估其存放在青岛港的氧化铝和电解铜或对该集团的影响。

6月2日，媒体报导青岛港出现通过重复质押仓储单据获取贸易融资的违规行为，称青岛港在端午节前已经开始专项调查。随后，青岛港金属融资违规事件持续发酵，工业金属价格一路下滑，外界也担心这可能促使西方银行业者加强对大宗商品融资的控制。

中信资源的母公司是中国最大国有企业之一的中信集团。公司主要业务包括石油及煤的开采、发展及生产；进出口大宗商品，以及铝、锰的投资。（完）

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(记者 赵红梅; 审校 黄凯)

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