青岛海关副关长边佩全非正常死亡 警方正全力侦办--新华

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月7日 - 新华网周四称，青岛海关介绍，据警方通知，青岛海关副关长边佩全于8月5日上午10时许非正常死亡。目前，警方正全力侦办。
青岛海关表示，有消息将及时通报。
根据青岛海关官方网站显示，边佩全1955年出生，山东济南人，1972年参加工作。现任青岛海关党组成员、副关长，二级关务监督，分管关务保障处、机关服务中心、海关总署青岛教育培训基地、海关总署威海教育培训基地。
青岛海关是中国设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署，负责山东省青岛、枣庄、烟台、济宁、威海、日照、临沂、菏泽8市各项海关业务。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：