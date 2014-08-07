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时事要闻 | 2014年 8月 7日 星期四 08:40 BJT

青岛海关副关长边佩全非正常死亡 警方正全力侦办--新华

路透北京8月7日 - 新华网周四称，青岛海关介绍，据警方通知，青岛海关副关长边佩全于8月5日上午10时许非正常死亡。目前，警方正全力侦办。

青岛海关表示，有消息将及时通报。

根据青岛海关官方网站显示，边佩全1955年出生，山东济南人，1972年参加工作。现任青岛海关党组成员、副关长，二级关务监督，分管关务保障处、机关服务中心、海关总署青岛教育培训基地、海关总署威海教育培训基地。

青岛海关是中国设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署，负责山东省青岛、枣庄、烟台、济宁、威海、日照、临沂、菏泽8市各项海关业务。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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